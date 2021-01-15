Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Меркель

Президент Владимир Зеленский рассказал, что сегодня провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, говорили об урегулировании на Донбассе.

Об этом украинский президент написал на странице в Twitter.

По словам Зеленского, Германия остается надежным другом и партнером для Украины.

"Рад пообщаться с Ангелой Меркель. Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе", - отметил он.

Других подробностей разговора с немецким канцлером украинский лидер не раскрыл.

Напомним, в начале января Меркель провела беседу с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры государств говорили о минских соглашениях и нормандском процессе по Донбассу.

Добавим, разговор Зеленского с Меркель состоялась после встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине. Советники обсуждали выполнение парижских договоренностей "нормандской четверки".