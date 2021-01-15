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Зеленський розповів про телефонну розмову з Меркель

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський розповів, що сьогодні провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зокрема, говорили про врегулювання на Донбасі.

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Про це український президент написав на сторінці у Twitter.

За словами Зеленського, Німеччина залишається надійним другом та партнером для України.

"Радий поспілкуватися з Ангелою Меркель. Продовжуємо координувати наші зусилля задля встановлення миру на Донбасі", - зазначив він.

Інших подробиць розмови з німецьким канцлером український лідер не розкрив.

Нагадаємо, на початку січня Меркель провела розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери держав говорили про мінські угоди й нормандський процес щодо Донбасу.

Додамо, розмова Зеленського з Меркель відбулася після зустрічі політичних радників "нормандської четвірки" в Берліні. Радники обговорювали виконання паризьких домовленостей "нормандської четвірки".

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