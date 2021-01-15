ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Меркель

Киев, Пятница 15 января 2021 16:53
Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Меркель
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский рассказал, что сегодня провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, говорили об урегулировании на Донбассе.

Об этом украинский президент написал на странице в Twitter.

По словам Зеленского, Германия остается надежным другом и партнером для Украины.

"Рад пообщаться с Ангелой Меркель. Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе", - отметил он.

Других подробностей разговора с немецким канцлером украинский лидер не раскрыл.

Напомним, в начале января Меркель провела беседу с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры государств говорили о минских соглашениях и нормандском процессе по Донбассу.

Добавим, разговор Зеленского с Меркель состоялась после встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине. Советники обсуждали выполнение парижских договоренностей "нормандской четверки".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийАнгела Меркель

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь