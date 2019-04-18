Зеленский рассказал о своем отношении к религии

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает себя религиозным человеком, однако предпочитает не обсуждать эту тему. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

В частности, он заявил, что является религиозным человеком. В то же время он предпочитает не обсуждать данную тему.

"Есть вещи, которые мы никогда не обсуждаем за столом в моей семье. Так меня учил мой отец. Я никогда их ни с кем не обсуждаю. Вопрос религии - номер один. Мы никогда не обсуждаем вещи, которые раскалывают семьи и общество. Я никогда это не делаю. Ни-ког-да. Но я верю в Бога, если про это вопрос", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что не хотел бы участвовать, например, в богослужениях с трансляцией по всем телеканалам. Однако и нарушать традиции также не планирует, и в случае избрания будет присягать на Евангелии.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что будет с языковыми квотами на телевидении.

"Квоты останутся. Вопрос, какие они должны быть? Даже не так. Там вопрос в регулировании этих квот… Никто отменять квоты не будет", - подчеркнул он.

В интервью РБК-Украина он также отметил, что поддерживает легализацию медицинской марихуаны в виде капель.