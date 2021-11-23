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Зеленський розповів, на що підуть гроші МВФ

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Україна, Вівторок 23 листопада 2021 01:38
Зеленський розповів, на що підуть гроші МВФ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Президент України Володимир Зеленський подякував Раді директорів Міжнародного валютного фонду за позитивне рішення щодо перегляду програми Stand-By з Україною. Також він розповів, на що підуть гроші, виділені Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського в Twitter.

Зеленський подякував Раді директорів МВФ за перегляд програми Stand-By, яка передбачає виділення Україні траншу в розмірі близько 700 млн доларів.

"Вдячний раді директорів @IMFNews за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення Україні траншу обсягом близько $700 млн.", - пише Зеленський.

За його словами, ці гроші підуть на підтримку фінансової системи країни та боротьбу з наслідками COVID-19.

"Ці кошти ми направимо на підтримку фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19. Програма МВФ буде продовжена", - повідомив Зеленський.

Як відомо, МВФ ухвалив рішення про продовження програми Stand-By з Україною. В результаті фонд виділив нашій країні близько 700 млн доларів.

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