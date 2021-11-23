Зеленський розповів, на що підуть гроші МВФ
Президент України Володимир Зеленський подякував Раді директорів Міжнародного валютного фонду за позитивне рішення щодо перегляду програми Stand-By з Україною. Також він розповів, на що підуть гроші, виділені Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського в Twitter.
Зеленський подякував Раді директорів МВФ за перегляд програми Stand-By, яка передбачає виділення Україні траншу в розмірі близько 700 млн доларів.
"Вдячний раді директорів @IMFNews за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення Україні траншу обсягом близько $700 млн.", - пише Зеленський.
За його словами, ці гроші підуть на підтримку фінансової системи країни та боротьбу з наслідками COVID-19.
"Ці кошти ми направимо на підтримку фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19. Програма МВФ буде продовжена", - повідомив Зеленський.
Як відомо, МВФ ухвалив рішення про продовження програми Stand-By з Україною. В результаті фонд виділив нашій країні близько 700 млн доларів.