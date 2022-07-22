Зеленский рассказал о первом реальном результате визита своей жены в США

Он напомнил, что несколько месяцев назад экспертная группа Ермака-Макфола предложила признать действия РФ против украинского народа геноцидом.

"И вот первый реальный результат визита первой леди Украины в Соединенные Штаты - сенаторы Риш, Кардин, Викер, Блюменталь, Портман, Шахин и Грэм представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом", - сказал глава государства.

Политик отметил, что документ представили вскоре после того, как Елена Зеленская выступила с обращением непосредственно к Конгрессу США.

По словам президента, в резолюции указано, что действия РФ в Украине, которые включают принудительную депортацию в Россию и целенаправленное убийство украинского гражданского населения во время массовых зверств, являются геноцидом против народа Украины.

Зеленский подробнее рассказал о резолюции

Зеленский также добавил, что в соответствии с проектом документа Сенат США:

осуждает РФ за совершение актов геноцида против народа Украины;

призывает Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа;

поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

"Всеми своими террористическими атаками против украинцев и нашего государства Россия только закапывает сама себя", - подытожил президент Украины.