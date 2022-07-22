Зеленський розповів про перший реальний результат візиту своєї дружини до США

Він нагадав, що декілька місяців тому експертна група Єрмака-Макфола запропонувала визнати дії РФ проти українського народу геноцидом.

"І ось перший реальний результат візиту першої леді України в Сполучені Штати - сенатори Ріш, Кардін, Вікер, Блюменталь, Портман, Шахін і Грем представили проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом", - сказав глава держави.

Політик зазначив, що документ представили невдовзі після того, як Олена Зеленська виступила зі зверненням безпосередньо до Конгресу США.

За словами президента, у резолюції зазначено, що дії РФ в Україні, які включають примусову депортацію до Росії та цілеспрямоване вбивство українського цивільного населення під час масових звірств, є геноцидом проти народу України.

Зеленський детальніше розповів про резолюцію

Зеленський також додав, що відповідно до проєкту документа Сенат США:

засуджує РФ за вчинення актів геноциду проти народу України;

закликає Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу;

підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

"Всіма своїми терористичними атаками проти українців і нашої держави Росія тільки закопує сама себе", - підсумував президент України.