Зеленський розповів про перший реальний результат візиту своєї дружини до США

Американські сенатори представили проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом. Документ став першим реальним результатом візиту Олени Зеленської до США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента Володимира Зеленського.
Він нагадав, що декілька місяців тому експертна група Єрмака-Макфола запропонувала визнати дії РФ проти українського народу геноцидом.
"І ось перший реальний результат візиту першої леді України в Сполучені Штати - сенатори Ріш, Кардін, Вікер, Блюменталь, Портман, Шахін і Грем представили проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом", - сказав глава держави.
Політик зазначив, що документ представили невдовзі після того, як Олена Зеленська виступила зі зверненням безпосередньо до Конгресу США.
За словами президента, у резолюції зазначено, що дії РФ в Україні, які включають примусову депортацію до Росії та цілеспрямоване вбивство українського цивільного населення під час масових звірств, є геноцидом проти народу України.
Зеленський також додав, що відповідно до проєкту документа Сенат США:
"Всіма своїми терористичними атаками проти українців і нашої держави Росія тільки закопує сама себе", - підсумував президент України.
Нагадаємо, Олена Зеленська приїхала до Вашингтона на запрошення Джил Байден 18 липня. Вона виступила у Конгресі США та закликала передати українським військовим системи ППО.