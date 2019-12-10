Зеленский рассказал о первом этапе обмена "всех на всех"

В рамках первого этапа обмена "всех на всех", о котором договорились на нормандской встрече, 72 человека могут приехать домой с ОРДЛО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Париже, передает корреспондент РБК-Украина.

"Об обмене. Первая часть. Честно говоря "всех на всех" - это абстрактный вопрос. Договорились о начале блока: всех согласованных на всех согласованных", - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас речь идет о возвращении украинских пленных, которых удерживают боевики на Донбассе.

"Сейчас речь идет о Донбассе. Я хотел сразу все совместить, но это сложно. Мы проговорили, что мы будем решать как это делать. Давайте сделаем первый шаг, потому что 72 человека могут приехать домой", - заявил Зеленский.

Отметим, обмен пленными планируется провести до 31 декабря. Как отмечал Зеленский, предлагалась другая дата, 24 декабря, однако сроки немного изменили.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 декабря в рамках нормандского саммита стороны приняли документ, который в частности предусматривает проведение обмена между сторонами. Кроме того, участники договорились о разведении сторон на Донбассе на трех новых участках. Также принято решение через 4 месяца провести еще одну встречу на уровне лидеров "нормандской четверки", где будет продолжено обсуждение вопроса урегулирования ситуации на Донбассе.