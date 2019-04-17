Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о начале распространения билетов на дебаты на НСК "Олимпийский" в новом видеообращении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского в Facebook.

Как отмечается, на одного человека можно зарегистрировать 2 бесплатные\х билета.

"Дебаты 2019 19 апреля в 19.00 – свободный доступ. Распространение билетов начинается прямо сейчас", - сказал он

Зеленский отметил, что штаб действующего президента Петра Порошенко требует установки на НСК "Олимпийский" второй сцены.

"Где вы видели в мире, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что в центре стадиона планируется установить "фан-зону" для свободного доступа зрителей. Однако, как утверждает Зеленский, команда Порошенко выступает против этого.

Напомним, ранее сообщалось, что в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского подтверждают подписание трехстороннего соглашения со штабом действующего президента Петра Порошенко и НСК "Олимпийский" о проведении дебатов 19 апреля.

РБК-Украина писало, что представители штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а также НСК "Олимпийский" сегодня утром заключили трехстороннее соглашение о проведении дебатов. Договор касался аренды стадиона на вечер 19 апреля.