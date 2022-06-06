Зеленский рассказал, чем опасен прорыв российских войск на Донбассе

Ситуация в Украине может значительно ухудшиться после прорыва российских войск на Донбассе. В таком случае оккупанты могут вернуться на север и расширить наступление на юг страны.

"Если будет прорыв на Донбассе, нам будет очень сложно, куда-то дальше может пойти, если это может перейти на юг, ракетные удары по центру, по нашим стратегическим предприятиям. Может быть возвращение и на те территории, которые были оккупированы частично", - заявил глава государства.

Он также добавил, что планы России пока просчитать сложно, а от оккупантов "неизвестно чего ждать".