ru ua
Вс, 03 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский рассказал, что оккупантам мешает уничтожить украинцев

Новина українською →
Воскресенье 03 апреля 2022 00:23
Зеленский рассказал, что оккупантам мешает уничтожить украинцев Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чем больше люди протестуют, тем сложнее оккупантам уничтожить украинский народ, уничтожить нашу свободу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Президента Украины Владимира Зеленского.

"Я благодарен всем, кто выходит на улицы во временно оккупированных городах. Всем, кто не боится и выходит. Я благодарен всем, кто боится и выходит. Всем, кто чувствует, что без этого решения защищать Украину и свободу оккупанты могут закрепиться", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также отдельно поблагодари жителей Энергодара, которые вышли на митинг для защиты своего города. В ответ оккупанты открыли огонь против совершенно мирных людей.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вторжение России в Украину
NEWS
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой