Владимир Зеленский заявил, что его семья остается в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента немецкому изданию ZEIT .

Так, у Зеленского поинтересовались, не последовал ли он примеру многих украинских мужчин, которые отправили своих жен и детей на запад.

"Моя семья в Украине. Я не хочу говорить больше об этом, пожалуйста", - заявил украинский президент.