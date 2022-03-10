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Зеленский заявил, что его семья остается в Украине

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Четверг 10 марта 2022 22:35
Зеленский заявил, что его семья остается в Украине Фото: Владимир Зеленский (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Светлана Мащенко

Владимир Зеленский заявил, что его семья остается в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента немецкому изданию ZEIT.

Так, у Зеленского поинтересовались, не последовал ли он примеру многих украинских мужчин, которые отправили своих жен и детей на запад.

"Моя семья в Украине. Я не хочу говорить больше об этом, пожалуйста", - заявил украинский президент.

Отметим, что в этом же интервью Зеленский назвал "блефом" угрозы Путина ядерным оружием.

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