Зеленский заявил, что его семья остается в Украине
Фото: Владимир Зеленский (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Владимир Зеленский заявил, что его семья остается в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента немецкому изданию ZEIT.
Так, у Зеленского поинтересовались, не последовал ли он примеру многих украинских мужчин, которые отправили своих жен и детей на запад.
"Моя семья в Украине. Я не хочу говорить больше об этом, пожалуйста", - заявил украинский президент.
Отметим, что в этом же интервью Зеленский назвал "блефом" угрозы Путина ядерным оружием.
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