UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский рассказал, как Европа может помочь Украине: это война против ценностей

Автор: Анна Шиканова

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе. Он отметил, что Европа в первую очередь должна помогать себе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"У меня постоянно спрашивают, как Европа может помочь Украине? Я формулирую вопрос иначе: Как Европа может помочь себе? Так как это война не только война не только против нашего народа.

Не только против украинцев. Это война против ценностей, которые нас с вами объединяют. Против нашего умения жить. Жить, а не убивать, как военные России на нашей земле.

Вы чувствуете, почему мы с ними разные? Мы живем, а они убивают. Мы – это 79 жизней, а они – это 79 смертей. Я уверен, что вы стремитесь остановить войну так же, как и каждый украинец.

И поэтому, мой ответ о помощи Украине, которая необходима, звучит логично, природно для миллиона людей в демократических странах: нужно давить, нужно санкции против России такие, чтобы каждый российский солдат знал цену каждого выстрела в мирных людей", - сказал Зеленский.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский впервые озвучил потери украинских военных.

Все оперативные новости о событиях в Украине - читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский