Зеленский рассказал, как Европа может помочь Украине: это война против ценностей

"У меня постоянно спрашивают, как Европа может помочь Украине? Я формулирую вопрос иначе: Как Европа может помочь себе? Так как это война не только война не только против нашего народа.

Не только против украинцев. Это война против ценностей, которые нас с вами объединяют. Против нашего умения жить. Жить, а не убивать, как военные России на нашей земле.

Вы чувствуете, почему мы с ними разные? Мы живем, а они убивают. Мы – это 79 жизней, а они – это 79 смертей. Я уверен, что вы стремитесь остановить войну так же, как и каждый украинец.

И поэтому, мой ответ о помощи Украине, которая необходима, звучит логично, природно для миллиона людей в демократических странах: нужно давить, нужно санкции против России такие, чтобы каждый российский солдат знал цену каждого выстрела в мирных людей", - сказал Зеленский.

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