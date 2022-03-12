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Зеленський розповів, як Європа може допомогти Україні: це війна проти цінностей

Автор: Анна Шиканова

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Європи. Він зазначив, що Європа в першу чергу повинна допомагати собі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"У мене постійно запитують, як Європа може допомогти Україні? Я формулюю питання інакше: як Європа може допомогти собі? Оскільки це війна не тільки війна не тільки проти нашого народу.

Не тільки проти українців. Це війна проти цінностей, які нас з вами об'єднують. Проти нашого вміння жити. Жити, а не вбивати, як військові Росії на нашій землі.

Ви відчуваєте, чому ми з ними різні? Ми живемо, а вони вбивають. Ми - це 79 життів, а вони – це 79 смертей. Я впевнений, що Ви прагнете зупинити війну так само як і кожен українець.

І тому, моя відповідь про допомогу Україні, яка необхідна, звучить логічно, природно для мільйона людей в демократичних країнах: потрібно тиснути, потрібно санкції проти Росії такі, щоб кожен російський солдат знав ціну кожного пострілу в мирних людей", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський вперше озвучив втрати українських військових.

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Володимир Зеленський