Зеленский рассказал о досудебном механизме рассмотрения военных преступлений оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он провел встречу на Банковой с экспертной группой, которая нарабатывает досудебный механизм и досудебное рассмотрение военных преступлений оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

"Нарабатываем юридический путь ответственности, который будет эффективным и быстрым, насколько это можно, чтобы не ждать десятки лет", - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что варианты такого спецмеханизма будут представлены уже в ближайшее время.