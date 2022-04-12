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Зеленский рассказал о досудебном механизме рассмотрения военных преступлений оккупантов

Новина українською →
Вторник 12 апреля 2022 00:52
Зеленский рассказал о досудебном механизме рассмотрения военных преступлений оккупантов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он провел встречу на Банковой с экспертной группой, которая нарабатывает досудебный механизм и досудебное рассмотрение военных преступлений оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

"Нарабатываем юридический путь ответственности, который будет эффективным и быстрым, насколько это можно, чтобы не ждать десятки лет", - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что варианты такого спецмеханизма будут представлены уже в ближайшее время.

Напомним, Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, после которого заявил, что немецкая позиция меняется в пользу Украины.

Ранее Зеленский назвал условие, при котором Россия может попытаться вернуться в освобожденные города.

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