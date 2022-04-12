Зеленський розповів про досудовий механізм розгляду військових злочинів окупантів
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що він провів зустріч на Банковій з експертною групою, яка напрацьовує досудовий механізм і досудовий розгляд військових злочинів окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.
"Напрацьовуємо юридичний шлях відповідальності, який буде ефективним і швидким, наскільки це можна, щоб не чекати десятки років", - зазначив глава держави.
Він також підкреслив, що варіанти такого спецмеханізму будуть представлені вже найближчим часом.
Нагадаємо, Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, після якої заявив, що німецька позиція змінюється на користь України.
Раніше Зеленський назвав умову, за якої Росія може спробувати повернутися у звільнені міста.
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