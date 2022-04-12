Зеленський розповів про досудовий механізм розгляду військових злочинів окупантів

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що він провів зустріч на Банковій з експертною групою, яка напрацьовує досудовий механізм і досудовий розгляд військових злочинів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.

"Напрацьовуємо юридичний шлях відповідальності, який буде ефективним і швидким, наскільки це можна, щоб не чекати десятки років", - зазначив глава держави.

Він також підкреслив, що варіанти такого спецмеханізму будуть представлені вже найближчим часом.