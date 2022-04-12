ru ua
Вт, 12 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський розповів про досудовий механізм розгляду військових злочинів окупантів

Новость на русском →
Вівторок 12 квітня 2022 00:52
Зеленський розповів про досудовий механізм розгляду військових злочинів окупантів Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що він провів зустріч на Банковій з експертною групою, яка напрацьовує досудовий механізм і досудовий розгляд військових злочинів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.

"Напрацьовуємо юридичний шлях відповідальності, який буде ефективним і швидким, наскільки це можна, щоб не чекати десятки років", - зазначив глава держави.

Він також підкреслив, що варіанти такого спецмеханізму будуть представлені вже найближчим часом.

Нагадаємо, Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, після якої заявив, що німецька позиція змінюється на користь України.

Раніше Зеленський назвав умову, за якої Росія може спробувати повернутися у звільнені міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
48-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
48-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Під знаком України. Чи зможе Макрон знову перемогти Ле Пен на виборах у Франції
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Під знаком України. Чи зможе Макрон знову перемогти Ле Пен на виборах у Франції