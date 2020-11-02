Президент рассказал, что будет делать в случае отказа судей КСУ уходить в отставку

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время у него нет сценария на тот случай, если судьи Конституционного суда откажутся уходить в отставку. При этом он отметил, что этим будут заниматься соответствующие органы.

Об он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я сейчас не имею такого сценария. Во-первых, они граждане Украины, а потом уже судьи и они не могут идти вопреки решению и парламента, и доверия общества. Я не знаю или это правда, но два процента полностью доверяют КСУ. Поэтому я считаю, что это будет не наше дело", - заявил президент.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение. Это решение суда заблокировало ход более 100 дел по этой статье.

После этого президент Владимир Зеленский предложил парламенту уволить всех судей КСУ. Глава государства мотивировал это предложение необходимостью восстановления добропорядочности судопроизводства.

2 ноября президент принял участие в заседании фракции "Слуги народа", где призвал депутатов поддержать его инициативу относительно судей КСУ.