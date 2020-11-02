Президент розповів, що робитиме в разі відмови суддів КСУ йти у відставку

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в даний час у нього немає сценарію на той випадок, якщо судді Конституційного суду відмовляться йти у відставку. При цьому він зазначив, що цим будуть займатися відповідні органи.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Я зараз не маю такого сценарію. По-перше, вони громадяни України, а потім вже судді і вони не можуть йти всупереч рішенням парламенту, і довіри суспільства. Я не знаю чи це правда, але два відсотки повністю довіряють КСУ. Тому я вважаю, що це буде не наша справа", - заявив президент.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Це рішення суду заблокувало хід понад 100 справ за цією статтею.

Після цього президент Володимир Зеленський запропонував парламенту звільнити всіх суддів КСУ. Глава держави мотивував цю пропозицію необхідністю відновлення доброчесності судочинства.

2 листопада президент взяв участь у засіданні фракції "Слуги народу", де закликав депутатів підтримати його ініціативу щодо суддів КСУ.