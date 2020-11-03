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Рада уполномочила Кабмин устанавливать требования к центрам админуслуг

Украина, Вторник 03 ноября 2020 16:42
Рада уполномочила Кабмин устанавливать требования к центрам админуслуг
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Парламент принял во втором чтении законопроект №2679 об оптимизации работы Центров предоставления административных услуг. За документ проголосовали 283 народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Верховная рада этим законом уполномочила Кабинет министров устанавливать требования к ЦПАУ.

В документе также прописана ликвидация ЦПАУ, образованных райгосадминистрациями; предоставление услуг только в ЦПАУ органов местного самоуправления и предоставление центрами всех услуг на соответствующей территории.

Законом ликвидируется Единый государственный портал административных услуг. Вместо него будет создан Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Также предусматривается предоставление результатов админуслуг другими видами почтовых отправлений, а не только заказным письмом. Министерство цифровой трансформации уполномочили устанавливать порядок и показатели мониторинга и порядок обнародования результатов мониторинга.

Напомним, за основу данный проект закона Рада одобрила в середине мая.

Как писало РБК-Украина, в сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении работы ЦПАУ.

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