Рада уполномочила Кабмин устанавливать требования к центрам админуслуг

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент принял во втором чтении законопроект №2679 об оптимизации работы Центров предоставления административных услуг. За документ проголосовали 283 народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Верховная рада этим законом уполномочила Кабинет министров устанавливать требования к ЦПАУ.

В документе также прописана ликвидация ЦПАУ, образованных райгосадминистрациями; предоставление услуг только в ЦПАУ органов местного самоуправления и предоставление центрами всех услуг на соответствующей территории.

Законом ликвидируется Единый государственный портал административных услуг. Вместо него будет создан Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Также предусматривается предоставление результатов админуслуг другими видами почтовых отправлений, а не только заказным письмом. Министерство цифровой трансформации уполномочили устанавливать порядок и показатели мониторинга и порядок обнародования результатов мониторинга.

Напомним, за основу данный проект закона Рада одобрила в середине мая.

Как писало РБК-Украина, в сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении работы ЦПАУ.