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Зеленский раскритиковал торможение санкций против РФ и помощи Украине

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Киев, Пятница 13 мая 2022 23:39
Зеленский раскритиковал торможение санкций против РФ и помощи Украине Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый день войны – это усугубление глобальных угроз, а также новые возможности России для провоцирования нестабильности в других регионах мира, в том числе и голод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Какими могут быть последствия такого голода? К какой политической нестабильности и каким миграционным потокам это приведет? Сколько тогда придется потратить, чтобы преодолеть последствия? Вот на какие вопросы нужно отвечать тем, кто тормозит санкционные пакеты против России или пытается отложить помощь Украине", - заявил президент Украины.

"Я подчеркиваю эти опасности: все, в том числе и в тех странах, где до сих пор находят время поспорить, вместо того, чтобы максимально вкладываться в помощь. Поэтому давления на Россию нужно гораздо больше. И я об этом говорю очень откровенно и ежедневно всем, от кого это зависит", - добавил глава государства.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский назвал больными российских командиров, отдавших приказы обстрелять школы в Черниговской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области. Он пообещал восстановить разрушенные объекты.

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