Зеленський розкритикував гальмування санкцій проти РФ і допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен день війни-це посилення глобальних загроз, а також нові можливості Росії для провокування нестабільності в інших регіонах світу, в тому числі і голод.

"Якими можуть бути наслідки такого голоду? До якої політичної нестабільності і яким міграційним потокам це призведе? Скільки тоді доведеться витратити, щоб подолати наслідки? Ось на які питання потрібно відповідати тим, хто гальмує санкційні пакети проти Росії або намагається відкласти допомогу Україні", - заявив президент України.

"Я підкреслюю ці небезпеки: всі, в тому числі і в тих країнах, де досі знаходять час посперечатися, замість того, щоб максимально вкладатися в допомогу. Тому тиску на Росію потрібно набагато більше. І я про це говорю дуже відверто і щодня всім, від кого це залежить", - додав глава держави.