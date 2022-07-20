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Зеленский раскритиковал президента Бразилии из-за нейтралитета в войне в Украине

Новина українською →
Украина, Среда 20 июля 2022 14:18
Зеленский раскритиковал президента Бразилии из-за нейтралитета в войне в Украине Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Владимир Зеленский раскритиковал президента Бразилии Жаира Болсонару за нейтральное отношение к войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью латиноамериканскому телеканалу Globo.

"Я не поддерживаю его позицию нейтральности. Я не считаю, что в войне можно быть нейтральным. Представим вторую мировую войну. Тогда многие лидеры сначала были нейтральными. Это позволило фашизму съесть половину Европы, а потом идти все дальше и дальше. А потом и всю Европу захватить из-за того, что была нейтральность", - сказал он.

По словам Зеленского, в вопросе войны России против Украины невозможно быть где-то посередине.

"Нельзя сказать: "Я готов быть посредником". Посредником в чем? Посредником войны? Посредником между кем и кем? Здесь война не между Россией и Украиной, а война России против народа Украины", - пояснил он.

Как сообщалось, 18 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с бразильским коллегой Жаиром Болсонару. В частности, стороны обсудили возобновление экспорта украинского зерна.

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