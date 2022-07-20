Зеленський розкритикував президента Бразилії через нейтралітет у війні в Україні
Президент Володимир Зеленський розкритикував президента Бразилії Жаїра Болсонару за нейтральне ставлення до війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю латиноамериканському телеканалу Globo.
"Я не підтримую його позицію нейтральності. Я не вважаю, що у війні можна бути нейтральним. Уявім Другу світову війну. Тоді багато лідерів спочатку були нейтральними. Це дало можливість фашизму "з’їсти" половину Європи, а потім йти все далі, і далі. А потім і всю Європу захопити через те, що була нейтральність", - сказав він.
За словами Зеленського, в питанні війни Росії проти України не можливо бути десь посередині.
"Не можна сказати: "Я готовий бути посередником". Посередником у чому? Посередником війни? Посередником між ким і ким? Тут війна не між Росією і Україною, а війна Росії проти народу України", - пояснив він.
Як повідомлялося, 18 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із бразильським колегою Жаїром Болсонару. Зокрема, сторони обговорили поновлення експорту українського зерна.
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