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Зеленський розкритикував президента Бразилії через нейтралітет у війні в Україні

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Україна, Середа 20 липня 2022 14:18
Зеленський розкритикував президента Бразилії через нейтралітет у війні в Україні Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Володимир Зеленський розкритикував президента Бразилії Жаїра Болсонару за нейтральне ставлення до війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю латиноамериканському телеканалу Globo.

"Я не підтримую його позицію нейтральності. Я не вважаю, що у війні можна бути нейтральним. Уявім Другу світову війну. Тоді багато лідерів спочатку були нейтральними. Це дало можливість фашизму "з’їсти" половину Європи, а потім йти все далі, і далі. А потім і всю Європу захопити через те, що була нейтральність", - сказав він.

За словами Зеленського, в питанні війни Росії проти України не можливо бути десь посередині.

"Не можна сказати: "Я готовий бути посередником". Посередником у чому? Посередником війни? Посередником між ким і ким? Тут війна не між Росією і Україною, а війна Росії проти народу України", - пояснив він.

Як повідомлялося, 18 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із бразильським колегою Жаїром Болсонару. Зокрема, сторони обговорили поновлення експорту українського зерна.

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