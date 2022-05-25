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Зеленский раскритиковал Европу из-за позиции по Украине

Новина українською →
Давос, Среда 25 мая 2022 09:58
Зеленский раскритиковал Европу из-за позиции по Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Мы не видим единства стран Запада относительно поддержки Украины в войне, которую развязала против нее Россия. Ни в вопросах санкций, ни в поставках соответствующего оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на "Украинском завтраке" в Давосе.

"Западу нужно быть объединенными...И им нужно знать, что Украина является частью их мира, тогда они объединились не просто с Украиной, а вокруг такого же государства, которая является равноправной с ними, а пока что мы до конца этого не ощущаем. Ни когда Украину брали в НАТО, потом мы боролись с вопросом закрытия неба и шаг за шагом кто-то это забыл, а мы не забыли. С неба прилетает ежедневно. Здесь есть уверенность в себе у Запада? Нет никакой уверенности", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что такого единства нет по ряду вопросов, в частности, относительно предоставления оружия и введения санкций против России.

"Если мы говорим о единстве, то должны говорить о единстве во всем, предоставлении оружия, предоставлении права на вступление в ЕС. Что мы сейчас видим? Разве есть единство в ЕС?...Мы дошли до шестого пакета санкций, предусматривающего полное эмбарго на российскую нефть, единства в принятии решения нет. Венгрию что-то не устраивает. У нас люди умирают, а они говорят о нефти. Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО, снова мы видим, что кому-то не подходит."- заявил Зеленский.

Напомним, недавно в Офисе президента напомнили, что ключ к миру в войне России против Украины заключается в скорости введения энергетических санкций против страны-агрессора. А также от объемов поставки оружия украинской стороне.

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Владимир Зеленский Война России против Украины
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