Зеленський розкритикував Європу через позицію щодо України

Ми не бачимо єдності країн Заходу щодо підтримки України у війні, яку розв'язала проти неї Росія. Ні у питаннях санкцій, ані у постачанні відповідної зброї.

"Заходу потрібно бути об'єднаними...І їм потрібно знати, що Україна є частиною їх світу, тоді вони об'єднались не просто з Україною, а навколо такої самої держави, яка є рівноправною з ними, а поки що ми до кінця цього не відчуваємо. Ні коли Україну брали в НАТО, потім ми боролися з питанням закриття неба і крок за кроком хтось це забув, а ми не забули. З неба прилітає щодня. Тут є впевненість у собі у Заходу? Немає ніякої впевненості", - зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що такої єдності немає по низці питань, зокрема, щодо надання зброї та введення санкцій проти Росії.

"Якщо ми говоримо про єдність, то маємо говорити про єдність у всьому, надання зброї, надання права на вступ до ЄС. Що ми зараз бачимо? Хіба є єдність у ЄС?...Ми дійшли до шостого пакету санкцій, що передбачає повне ембарго на російську нафту, єдності у прийнятті рішення немає. Угорщину щось не влаштовує. У нас люди вмирають, а вони кажуть про нафту. Фінляндія та Швеція вирішили вступити до НАТО, знову ми бачимо, що комусь щось не підходить.” - заявив Зеленський.