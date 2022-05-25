"Ключ к миру в ваших столицах": в ОП призвали Европу к энергетическим санкциям против РФ
Ключ к миру в войне России против Украины заключается в скорости введения энергетических санкций против страны-агрессора. А также от объемов поставки оружия украинской стороне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Будущее Европы сегодня формируется не в Брюсселе или Давосе, а в окопах под Северодонецком и Бахмутом. Продолжительность этой войны зависит от скорости введения энергетических санкций и поставок оружия. Хотите войны? Ключ к миру - в ваших столицах", - написал он.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал свит не ждать роковых выстрелов, а ввести максимально жесткие санкции против России.
Добавим, недавно в Германии заявили, что введение эмбарго на поставки нефти из России находится "в пределах досягаемости". Несмотря на позицию некоторых стран ЕС.
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