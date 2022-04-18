Зеленский о ракетном ударе по Львову: все должны воспринимать Россию исключительно, как угрозу

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетные удары, которые оккупанты нанесли сегодня, 18 апреля, по Львову и Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента во время видеообращения.
По его словам, мир заберет у России значительно больше, чем ракета в Украине.
Он добавил, что из-за каждой потерянной жизни, все должны воспринимать РФ, как угрозу.
"Сегодняшние ракетные удары по Львову и Днепропетровщине и любые другие российские ракетные удары означают лишь одно - мы, мир и история заберут в России значительно больше, чем российские ракеты в Украине. Каждое потерянное жизнь - это аргумент лишь для того, чтобы украинцы и другие свободные народы поколения за поколениями воспринимали Россию исключительно как угрозу", - сказал Зеленский.
Ранее Зеленский рассказывал, что в Мариуполе с каждым днем ситуация становится все более нестабильной.
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