Зеленский о ракетном ударе по Львову: все должны воспринимать Россию исключительно, как угрозу

По его словам, мир заберет у России значительно больше, чем ракета в Украине.

Он добавил, что из-за каждой потерянной жизни, все должны воспринимать РФ, как угрозу.

"Сегодняшние ракетные удары по Львову и Днепропетровщине и любые другие российские ракетные удары означают лишь одно - мы, мир и история заберут в России значительно больше, чем российские ракеты в Украине. Каждое потерянное жизнь - это аргумент лишь для того, чтобы украинцы и другие свободные народы поколения за поколениями воспринимали Россию исключительно как угрозу", - сказал Зеленский.