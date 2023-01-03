Зеленський про ракетний удар по Дружківці: чергове зізнання держави-терориста

"Російські терористи зруйнували льодову арену в Дружківці. Зруйнували ракетою. Ця льодова арена "Альтаїр" працювала ще до війни, коли до приходу Росії Донбас мав нормальне життя", - сказав Зеленський.

Він розповів, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну на льодовій арені тренувалися діти, там відбувалися хокейні змагання, а минулого року її використовували для як місце для збору та розподілу гуманітарної допомоги.

"Всі знали, що це за арена... Російська ракета проти "Альтаїру" в Дружківці - це чергове зізнання держави-терориста", - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що цей удар по Дружківці став зізнанням намірів Росії, це те з чим вона прийшла на Донбас.

"Смерть на Донбасі не запанує, ми маємо зробити все, щоб викинути її триколор з Донбасу та інших територій", - додав він.