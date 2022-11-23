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Зеленский о ракетных ударах: Россия доказала, что является страной-террористом

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Киев, Среда 23 ноября 2022 18:00
Зеленский о ракетных ударах: Россия доказала, что является страной-террористом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Россия в очередной раз доказала, что является страной-террористом, нанеся ракетные удары по украинским объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Сегодня Европарламент признал Россию страной-спонсором терроризма. Наконец, спасибо всем европарламентариям. Россия доказала всему миру, что все это правда, применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по обычным людям. Результат трагичный - большое число раненых, есть погибшие", - отметил он.

По его словам, над восстановлением энерго- и водоснабжения работают все службы и местные власти.

"Задания поставим, все это восстановим и все это пройдем, потому что мы с вами несокрушимый народ", - добавил он.

Напомним, сегодня в результате массированных ударов многие регионы остались без света. Подробнее читайте в материале РБК-Украина.

На данный момент известно о не менее шести погибши в результате ракетных атак.

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