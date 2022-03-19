Зеленский о работе гуманитарных коридоров: всего эвакуировано более 180 тыс. украинцев

Владимир Зеленский отметил, что сегодня в Украине работало семь гуманитарных коридоров, шесть в Сумской и один в Донецкой области. С блокадного Мариуполя удалось вывезти более 9000 человек.

По его словам, всего за время работы гуманитарных коридоров уже спасены более 180 тыс. граждан Украины, доставлены сотни тонн необходимых продуктов. Но оккупанты продолжают блокировать поставки гуманитарных грузов в большинстве направлений окруженных городов.

"У них есть четкий приказ сделать абсолютно все, чтобы гуманитарная катастрофа в украинских городах превратилась в аргумент для украинцев сотрудничать с оккупантами. Это военное преступление, они будут за это отвечать", - заявил президент. По мнению Зеленского, каждый российский деятель, отдающий такие приказы и каждый российский солдат, выполняющий такие приказы, будет отвечать в Международном уголовном суде в Гааге.