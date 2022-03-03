Зеленский - Путину: "Сядь со мной, поговори, чего ты боишься?"

"Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти - сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем - я ж сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?" - обратился Зеленский к Путину.