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Зеленский - Путину: "Сядь со мной, поговори, чего ты боишься?"

Новина українською →
Украина, Четверг 03 марта 2022 18:26
Зеленский - Путину: "Сядь со мной, поговори, чего ты боишься?" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинский гарант Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он призвал его сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы государства.

"Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти - сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем - я ж сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?" - обратился Зеленский к Путину.

Напомним, сегодня украинская и российская делегации проводят второй раунд переговоров.

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