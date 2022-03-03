Зеленський - Путіну: "Сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?"
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Український гарант Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна. Він закликав його сісти за стіл переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глави держави.
"Піди з нашої землі. Не хочеш зараз піти - сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем - я ж сусід! Я не кусаюсь. Я нормальний чоловік, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?"- звернувся Зеленський до Путіна.
Нагадаємо, сьогодні українська та російська делегації проводять другий раунд переговорів.
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