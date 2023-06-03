ua ru
Сб, 03 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про Путіна: загнаний звір, який боїться втратити своє життя

Новость на русском →
Київ, Субота 03 червня 2023 10:42
Зеленський про Путіна: загнаний звір, який боїться втратити своє життя Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін поводиться, як загнаний звір, який боїться втратити життя. Тому глава Кремля вдається до погроз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Глава держави заявив, що Путін намагається показати силу, тому постійно залякує світ ядерною зброєю. Він назвав російського диктатора "слабкою людиною".

"Загнаний звір, він боїться втратити своє життя. Він повинен боятися сили світу. Він розуміє силу. Якщо ми говоримо про ізоляцію Російської Федерації, коло цих людей - то треба робити це потужно", - сказав Зеленський.

Заяви Зеленського про Путіна

Президент України Володимир Зеленський неодноразово називав російського диктатора Путіна терористом.

Крім того, глава держави заявив, що не буде сідати за стіл переговорів з Путіним, доки Росія не виведе свої війська з України. Щобільше, Зеленський наголошував, що місце російського диктатора у Міжнародному суді в Гаазі, де на нього чекає трибунал.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
ЗСУ знищили ще 560 окупантів та десяток танків: Генштаб оновив втрати ворога
ЗСУ знищили ще 560 окупантів та десяток танків: Генштаб оновив втрати ворога
DAILY
Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області