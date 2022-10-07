Зеленський про Путіна після перемоги України: з ним розбиратиметься російське суспільство

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

"(Після поразки – ред.) Росія тоді займатиметься своїми внутрішніми питаннями. І я вважаю, що це правильно, тому що не можна розв'язувати внутрішні питання шляхом захоплення інших територій. Тобто вони повинні відійти на свої території, і почати працювати, реформувати державу і так далі, тобто перейти до внутрішньої політики. Тому мені все одно, що буде з нею (Путіним – ред.). З нею буде розбиратися її суспільство. Це буде суто їхнє питання", - наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що йому байдужа доля Путіна після поразки Російської Федерації.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський та лідер РФ Володимир Путін нібито погодилися відвідати саміт країн G20 в Індонезії у листопаді. Але, за словами прес-секретаря українського президента, остаточного рішення ще не ухвалено.

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