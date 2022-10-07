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Зеленский о Путине после победы Украины: с ним будет разбираться российское общество

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Київ, Пятница 07 октября 2022 22:49
Зеленский о Путине после победы Украины: с ним будет разбираться российское общество Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

После победы Украины с лидером РФ Владимиром Путиным будет разбираться российское общество.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Президент Украины отметил, что ему безразлична судьба Путина после поражения Российской Федерации.

"(После поражения – ред.) Россия тогда будет заниматься своими внутренними вопросами. И я считаю, что это правильно, потому что нельзя решать свои внутренние вопросы за счет захвата других территорий. То есть они должны отойти на свои территории, и начать работать, реформировать государство и так далее, то есть перейти к внутренней политике. Поэтому мне все равно, что будет с ним (Путиным – ред.). С ним будет разбираться его общество. Этот будет сугубо их вопрос", - подчеркнул Зеленский.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский и лидер РФ Владимир Путин якобы согласились посетить саммит стран G20 в Индонезии в ноябре. Но по словам пресс-секретаря украинского президента, окончательное решение еще не принято.

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