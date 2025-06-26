Зеленський про Путіна: кожен військовий злочинець має постати перед судом

"Сьогоднішня угода про створення трибуналу - це лише початок. Тепер ми повинні зробити реальні кроки для того, щоб все запрацювало. Потрібна сильна політична співпраця, щоб забезпечити, щоб кожен російський військовий злочинець постав перед судом, включаючи Путіна", - сказав він.

За словами Зеленського, це той шлях, який необхідно пройти від самого початку до реальних звинувачень і реальних вироків. У зв'язку з цим президент України закликав членів ПАСЕН залишатися залученими і лідерами, як вони це робили досі.

"Деякі люди, зрозуміло, запитують, що може насправді зробити трибунал, чи не краще було б зосередитися виключно на зброї і технологіях, безпілотниках. Звичайно, військова підтримка України, жорстокі санкції проти Росії і політичний тиск на агресора - це все дуже важливо. Це те, що змушує Росію відчувати справжню ціну цієї війни. так, агресор повинен програти, ми працюємо над цим. Життя українців мають бути захищені. Я вдячний всім, хто підтримує нашу оборону", - додав він.

Зеленський додав, що правосуддя теж має велике значення. За його словам, воно має працювати так, щоб військові злочинці не мали місця, де сховатися ні в Європі, ніде.

"Правосуддя має працювати так, щоб було чітко зрозуміло, що всі, хто планують такі злочини агресії, знали - відповідальність настане. Правосуддя має працювати так, щоб встановити правовий принцип - ніякого прояву агресії. Ось чому злочин агресії має зафіксований, засуджений і покараний. Гаага - ідеальне місце для цього. Гаага чекає на здійснення правосуддя", - наголосив президент.

Він додав, що кожен військовий злочинець має постати перед судом, включно з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Але правосуддя теж має велике значення. Воно має працювати так, щоб військові злочинці не мали місця, де сховатися ні в Європі, ніде. Правосуддя має працювати так, щоб було чітко зрозуміло, що всі, хто планують такі злочини агресії, знали - відповідальність настане. Правосуддя має працювати так, щоб встановити правовий принцип - ніякого прояву агресії. Ось чому злочин агресії має зафіксований, засуджений і покараний. Гаага - ідеальне місце для цього. Гаага чекає на здійснення правосуддя", - наголосив він.

Під час звернення до представників парламентів країн-членів ПАРЄ Зеленський додав, що тепер необхідно зробити реальні кроки для того, щоб усе запрацювало.

"Це шлях, який ми повинні пройти. Із самого початку до реальних звинувачень і реальних вироків. Закликаю вас залишатися залученими, залишатися лідерами, як ви це робили досі", - наголосив він.