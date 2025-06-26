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Зеленский о Путине: каждый военный преступник должен предстать перед судом

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Рагуткина

Все военные преступники должны предстать перед судом, в том числе, российский диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге, передает РБК-Украина.

"Каждый военный преступник должен предстать перед судом. Включая Путина", - сказал Зеленский, комментируя создание трибунала спецтрибунала против РФ.

Украинский лидер предупредил, что впереди предстоит еще долгий путь, а соглашение о создании трибунала является лишь началом.

"Теперь мы должны сделать конкретные шаги, чтобы это сработало. Нужно сильно политическое сотрудничество, чтобы обеспечить то, что каждый московский преступник предстал перед судом, включая Путина", - сказал он, сорвав аплодисменты.

Во время обращения к представителям парламентов стран-членов ПАСЕ он добавил, что теперь необходимо сделать реальные шаги для того, чтобы все заработало.

"Это путь, который мы должны пройти. С самого начала к реальным обвинениям и реальным приговорам. Призываю вас оставаться вовлеченными, оставаться лидерами, как вы это делали до сих пор", - подчеркнул он.

Спецтрибунал против России

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Спецрибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины. Это произошло 25 июня.

Как известно, спецтрибунал против РФ будет иметь статус международного органа. Прехидент Украины подписал соответствующее соглашение.

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