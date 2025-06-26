Зеленский о Путине: каждый военный преступник должен предстать перед судом

"Каждый военный преступник должен предстать перед судом. Включая Путина", - сказал Зеленский, комментируя создание трибунала спецтрибунала против РФ.

Украинский лидер предупредил, что впереди предстоит еще долгий путь, а соглашение о создании трибунала является лишь началом.

"Теперь мы должны сделать конкретные шаги, чтобы это сработало. Нужно сильно политическое сотрудничество, чтобы обеспечить то, что каждый московский преступник предстал перед судом, включая Путина", - сказал он, сорвав аплодисменты.

Во время обращения к представителям парламентов стран-членов ПАСЕ он добавил, что теперь необходимо сделать реальные шаги для того, чтобы все заработало.

"Это путь, который мы должны пройти. С самого начала к реальным обвинениям и реальным приговорам. Призываю вас оставаться вовлеченными, оставаться лидерами, как вы это делали до сих пор", - подчеркнул он.