Зеленский и Путин могут провести личную встречу в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин во время саммита "нормандской четверки" в Париже могут провести отдельную встречу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Коммерсант".

Источник издания оценил вероятность проведения личной встречи лидеров двух стран как близкую к 100%.

По его словам, на встречах, подобных предстоящему саммиту, несложно найти возможность поговорить наедине.

Отметим, встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже.

Напомним, 25 ноября Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили возвращенные украинские корабли, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что российская сторона пока не планирует проводить в Париже на саммите "нормандской четверки" отдельную встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.