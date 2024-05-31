Зеленський: Путін - не божевільний, а небезпечний, він не зупиниться

Глава держави зазначив, що у разі перемоги Росії в Україні, Путін прагнув би ще більше змінити кордони Європи. Зеленський заявив, що у такому разі була б Третя світова війна.

"Я не вважаю Путіна божевільним. Він небезпечний. Це набагато страшніше. Бачите, він не зупиниться", - зазначив президент.

Зеленський також заявив, що російські солдати навіть використовували ті ж самі маршрути, що й гітлерівська армія, щоб захопити Київ і просунутися вглиб України.