Зеленский: Путин - не безумный, а опасный, он не остановится

Российский диктатор Владимир Путин - опасен. Он не остановится в Украине в случае победы России в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Guardian.
Глава государства отметил, что в случае победы России в Украине Путин хотел бы еще больше изменить границы Европы. Зеленский заявил, что в таком случае была бы Третья мировая война.
"Я не считаю Путина безумным. Он опасен. Это гораздо страшнее. Видите, он не остановится", - отметил президент.
Зеленский также заявил, что российские солдаты даже использовали те же маршруты, что и гитлеровская армия, чтобы захватить Киев и продвинуться вглубь Украины.
Стоит отметить, что украинские власти не впервые предупреждают, что есть вероятность нападения России на другие государства. Так, президент Владимир Зеленский заявлял, что следующими целями Москвы могут стать балтийские страны и Польша.
Некоторые из партнеров Украины считают, что война России с НАТО маловероятно, по крайней мере, в ближайшем будущем.
Но есть и те, кто не исключает такой возможности. К примеру, разведка Эстонии считает, что Россия уже готовится к следующей войне. По мнению разведчиков, конфликт РФ с НАТО может произойти в течение следующих десяти лет. В Эстонии подчеркивают, что доказательством подготовки Москвы является переход ее экономики на так называемые "военные рельсы".
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