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Зеленський провів зустріч із президентом Австрії: що обговорили

Фото: президент Австрії Александр Ван дер Беллен та президент України Володимир Зеленський (twitter.com/vanderbellen)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із австрійським колегою Олександром Ван дер Белленом. Однією з тем обговорень стало гуманітарне співробітництво між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Telegram.

"Вітаю в Києві президента Австрії Александра Ван дер Беллена! Сьогодні докладно обговорюємо питання енергетики, економіки, нашої гуманітарної співпраці, розвитку українських громад - всього того, що допомагає зберігати та відновлювати нормальне життя під час війни", - написав президент України за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Австрії прибув до Києва з офіційним візитом. Він запланував зустріч із Зеленським.

Також ми писали, що вчора, 31 січня, Австрія продовжила право на тимчасове проживання для українських біженців до 4 березня 2024 року.

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Володимир ЗеленськийКиївАвстріяГуманітарна допомога