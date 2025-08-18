Зеленський провів зустріч з європейськими лідерами перед переговорами з Трампом

"Наша основна мета - надійний і тривалий мир для України та всієї Європи. І важливо, щоб динаміка всіх наших зустрічей дала саме такий результат", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що від російського диктатора Володимира Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії та від нових загарбницьких спроб.

Тому, за словами президента, тиск повинен працювати, і це має бути саме спільний тиск - США та Європи, всіх у світі, хто поважає право жити та міжнародний порядок.



"Маємо зупинити вбивства, і я дякую партнерам, які працюють для цього та зрештою для надійного й гідного миру. Разом із лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та Генсеком НАТО скоординували наші позиції перед зустріччю з президентом Трампом", - додав він.

Зеленський також підкреслив, що Україна готова до реального перемирʼя та встановлення нової архітектури безпеки.

"Нам потрібен мир", - вкотре наголосив президент.