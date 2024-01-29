Зеленський провів зі Шмигалем стратегічну нараду щодо роботи з сусідами в ЄС

Президент Володимир Зеленський провів з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем стратегічну нараду щодо роботи з сусідами в Європейському союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем - по суті, стратегічну нараду щодо всього першого півріччя в роботі з нашими сусідами у Євросоюзі. Проговорили заплановані деталі міжурядової співпраці з Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією та Болгарією. Домовленості, які вже є. Домовленості, яких маємо досягнути. Дуже змістовно", - заявив він.

Зеленський додав, що лідерство в політиці сусідства - це те, що додає лідерства всій державній політиці.

"І я вдячний кожному з наших сусідів - кожній країні, кожному лідеру, які готові до цілком прагматичних та взаємовигідних відносин і підтримують реалізацію наших домовленостей. Продуктивність із кожним сусідом у Євросоюзі потрібна", - зазначив він.

Саміт ЄС

У червні 2023 року Єврокомісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку ЄС Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги, термін дії якої закінчився наприкінці 2023 року.

У грудні 2023 року на саміті лідерів Європейського союзу прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на надання Україні погодженої Брюсселем макрофінансової допомоги.

Усі 27 національних лідерів блоку знову зустрінуться в Брюсселі 1 лютого, щоб спробувати домовитися про надання фінансової допомоги Києву.

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