Зеленский провел со Шмыгалем стратегическое совещание по работе с соседями в ЕС

Президент Владимир Зеленский провел с премьер-министром Денисом Шмыгалем стратегическое совещание по работе с соседями в Европейском союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем - по сути, стратегическое совещание по всему первому полугодию в работе с нашими соседями в Евросоюзе. Проговорили запланированные детали межправительственного сотрудничества с Польшей, Словакией, Чехией, Румынией и Болгарией. Договоренности, которые уже есть. Договоренности, которых должны достичь. Очень содержательно", - заявил он.

Зеленский добавил, что лидерство в политике соседства - это то, что добавляет лидерства всей государственной политике.

"И я благодарен каждому из наших соседей - каждой стране, каждому лидеру, которые готовы к вполне прагматичным и взаимовыгодным отношениям и поддерживают реализацию наших договоренностей. Продуктивность с каждым соседом в Евросоюзе нужна", - отметил он.

Саммит ЕС

В июне 2023 года Еврокомиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку ЕС Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи, срок действия которой истек в конце 2023 года.

В декабре 2023 года на саммите лидеров Европейского союза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на предоставление Украине согласованной Брюсселем макрофинансовой помощи.

Все 27 национальных лидеров блока снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении финансовой помощи Киеву.

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