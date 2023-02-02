Зеленський провів засідання Ставки, вперше у новому форматі

За його словами, перше засідання відбулося у традиційному повному складі. Його учасники розглянули ситуацію на фронті, зокрема спроби Росії посилити тиск на Донбасі. Також було обговорено забезпечення армії, підготовку кадрів та інші питання постійної уваги Ставки.

"А потім у другій половині дня - додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі. Для особливо вагомої розмови", - додав президент.