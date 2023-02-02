Зеленский провел заседание Ставки, впервые в новом формате

Сегодня, 2 февраля, состоялось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Оно впервые прошло в новом формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, первое заседание прошло в традиционном полном составе. Его участники рассмотрели ситуацию на фронте, в том числе попытки России усилить давление на Донбассе. Также было обсуждено обеспечение армии, подготовка кадров и другие вопросы постоянного внимания Ставки.
"А затем во второй половине дня - дополнительная встреча членов Ставки в узком формате. Для особо значимого разговора", - добавил президент.
Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что украинские военные сегодня нанесли удар пункту управления россиян. А враг не прекращал попытки наступать на Донецком направлении.
Также мы писали, что, по словам замминистра обороны Анны Маляр, россияне продолжают попытки прорвать оборону Украины на востоке. В частности, они расширили географию наступления на Лиманском направлении.
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