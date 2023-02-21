Зеленський провів засідання Ставки: вислухав доповіді з передової

"Сьогоднішнє засідання Ставки розширене й детальне, включно з доповідями з передової від наших командувачів на найгарячіших напрямках. Головнокомандувач Залужний доповів щодо загальної фронтової ситуації та ворожих ракетних ударів по наших позиціях. Робимо все, щоб стримати ворожі атаки – постійні інтенсивні штурми, яких Росія не припиняє, хоча і зазнає там шалених втрат", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що генерал Сирський доповів по Бахмутському та Лиманському напрямкам, на яких тривають жорстокі бої.

"Генерал Тарнавський доповів щодо боїв на Авдіївському й інших напрямках. Окупанти застосовують там увесь спектр зброї проти наших хлопців, включно навіть зі сльозогінними гранатами. Але дуже важливо, попри весь тиск на наші сили, що лінія фронту змін не зазнала", - зазначив президент України.

Він також додав, що були на Ставці доповіді та інших командувачів та керівників сил оборони та безпеки. Ситуація на них без суттєвих змін.

"Розвідка – керівник ГУР МО Буданов – щодо реальної суті російських загравань із риторикою про стратегічну зброю. Тримаємо повну увагу до кожної деталі нашого Плану оборони та амбіцій ворога", - додав Зеленський.