Зеленский провел заседание Ставки: выслушал доклады с передовой

"Сегодняшнее заседание Ставки расширенное и подробное, включая доклады по передовой от наших командующих на самых горячих направлениях. Главнокомандующий Залужный доложил об общей фронтовой ситуации и вражеских ракетных ударах по нашим позициям. Делаем все, чтобы сдержать вражеские атаки – постоянные интенсивные штурмы, которых Россия не прекращает, хотя и терпит там безумные потери", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что генерал Сырский доложил по Бахмутскому и Лиманскому направлениям, на которых продолжаются жестокие бои.

"Генерал Тарнавский доложил о боях на Авдеевском и других направлениях. Оккупанты применяют там весь спектр оружия против наших ребят, включая даже слезоточивые гранаты. Но очень важно, несмотря на все давление, что линия фронта перемен не претерпела", - отметил президент Украины.

Он также добавил, что были на Ставке доклады и других командующих и руководителей сил обороны и безопасности. Ситуация на них без существенных изменений.

"Разведка – руководитель ГУР МО Буданов – по поводу реальной сущности российских заигрываний с риторикой о стратегическом оружии. Держим полное внимание каждой детали нашего Плана обороны и амбиций врага", - добавил Зеленский.