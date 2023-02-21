Зеленский провел заседание Ставки: выслушал доклады с передовой

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 февраля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили ситуацию на передовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
"Сегодняшнее заседание Ставки расширенное и подробное, включая доклады по передовой от наших командующих на самых горячих направлениях. Главнокомандующий Залужный доложил об общей фронтовой ситуации и вражеских ракетных ударах по нашим позициям. Делаем все, чтобы сдержать вражеские атаки – постоянные интенсивные штурмы, которых Россия не прекращает, хотя и терпит там безумные потери", - заявил Зеленский.
Он также отметил, что генерал Сырский доложил по Бахмутскому и Лиманскому направлениям, на которых продолжаются жестокие бои.
"Генерал Тарнавский доложил о боях на Авдеевском и других направлениях. Оккупанты применяют там весь спектр оружия против наших ребят, включая даже слезоточивые гранаты. Но очень важно, несмотря на все давление, что линия фронта перемен не претерпела", - отметил президент Украины.
Он также добавил, что были на Ставке доклады и других командующих и руководителей сил обороны и безопасности. Ситуация на них без существенных изменений.
"Разведка – руководитель ГУР МО Буданов – по поводу реальной сущности российских заигрываний с риторикой о стратегическом оружии. Держим полное внимание каждой детали нашего Плана обороны и амбиций врага", - добавил Зеленский.
Напомним, 19 февраля Зеленский также провел заседание Ставки, на котором обсуждалась ситуация на фронте.
Кроме того, 10 февраля также состоялось заседание Ставки, на котором обсудили ракетные обстрелы россиянами.
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