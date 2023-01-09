UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський провів засідання Ставки та назвав перспективи на найближчі тижні

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 9 січня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з ключових тем обговорень була ситуація на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

За його словами, головну увагу на Ставці було приділено ситуації в Донецькій та Луганській областях, а саме тим напрямкам, які зараз є найбільш гарячими.

"Бахмут і Соледар, Кремінна та Сватове, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває. І хоча окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої та тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що росіяни розпочали потужний штурм Соледара після того, як їхня спроба захопити місто провалилася.

Також ми писали, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак розкрив стратегію росіян біля Бахмута та Соледара.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДонбасВійна Росії проти України