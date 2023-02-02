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Зеленський провів засідання Ставки, вперше у новому форматі

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Київ, Четвер 02 лютого 2023 22:01
Зеленський провів засідання Ставки, вперше у новому форматі Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 2 лютого, відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Воно вперше пройшло у новому форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, перше засідання відбулося у традиційному повному складі. Його учасники розглянули ситуацію на фронті, зокрема спроби Росії посилити тиск на Донбасі. Також було обговорено забезпечення армії, підготовку кадрів та інші питання постійної уваги Ставки.

"А потім у другій половині дня - додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі. Для особливо вагомої розмови", - додав президент.

Нагадаємо, раніше в Генштабі доповідали, що українські військові сьогодні завдали удару пункту управління росіян. А ворог не припиняв спроб наступати на Донецькому напрямку.

Також ми писали, що, за словами заступника міністра оборони Анни Маляр, росіяни продовжують спроби прорвати оборону України на сході. Зокрема, вони розширили географію наступу на Лиманському напрямі.

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Зеленський провів засідання Ставки, вперше у новому форматі
Зеленський провів засідання Ставки, вперше у новому форматі
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